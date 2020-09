LA MOBILITAZIONE

MESTRE Sarà la prima giornata di mobilitazione sindacale nazionale, in presenza, nell'era Covid. In Veneto il 18 settembre Cgil, Cisl e Uil ripartiranno da piazza Bra a Verona, scelta in segno di solidarietà con una città recentemente martoriata dagli eventi climatici, dove saranno allestiti 300 posti a sedere, non uno di più, rigorosamente distanziati e suddivisi in modo da rappresentare tutte le province, le categorie produttive e le sigle sindacali. Una manifestazione che, per ammissione degli stessi sindacati confederali, è stato oltremodo complicato organizzare ma che la forte pressione degli iscritti ha reso indifferibile, tanto più con l'avvicinarsi della fine del blocco dei licenziamenti. I sindacati confederali del Veneto porranno all'attenzione del Governo il rischio di perdere l'occasione offerta dalle considerevoli risorse in arrivo con il Recovery Fund, destinandole a pioggia un po' ovunque e che Cgil , Cisl e Uil chiedono siano invece indirizzate su pochi ma decisivi capitoli di spesa - scuola e sanità pubblica, digitalizzazione, formazione, riconversione green, rinnovo dei contratti - considerati dal sindacato indispensabili per far ripartire l'economia nella fase post pandemia.

«Abbiamo un paese che è rimasto indietro e che deve ripartire, eppure manca un progetto credibile e chiaro sull'utilizzo di queste risorse spiega Roberto Toigo, segretario generale Uil Veneto che non devono essere investite per accontentare tutti ma per migliorare la produttività ed allo stesso tempo ridurre le disuguaglianze che in questi anni sono aumentate. Se questi fondi non verranno utilizzati con intelligenza, lasceremo solo una montagna di debiti alle generazioni future. Il ruolo del sindacato è importante per mandare al Governo il segnale che sta covando un forte malessere tra i lavoratori, perché i problemi c'erano già ed il Covid li ha amplificati e quando verranno a mancare gli ammortizzatori sociali la situazione rischierà di diventare ingestibile».

TAVOLO DI CONFRONTO

Cgil, Cisl e Uli chiederanno al Governo di convocare un tavolo di confronto a palazzo Chigi per condividere un progetto di rinascita economica e coinvolgere chi rappresenta il mondo del lavoro nella scelta delle prossime priorità di spesa pubblica. «In questi mesi abbiamo difeso i posti di lavoro con i denti e con le unghie - ricorda Cristian Ferrari, segretario generale di Cgil Veneto ed ora rivendichiamo un ruolo per uscire dalla crisi sanitaria ed economica, perché non si può pensare di lasciare fare solo al mercato, ma servono un piano di investimenti ed una strategia di politica industriale per rilanciare i consumi e la domanda interna».

Al Governo «chiediamo un cambio di passo e l'uscita da un'ottica di sola emergenza coinvolgendo anche i sindacati, per costruire insieme dei percorsi di sviluppo - sottolinea Gianfranco Refosco, segretario della Cisl perché se, come sembra, il piano è quello di fare solo la lista della spesa e presentare 550 progetti, rischiamo di creare solo nuova spesa a fondo perduto senza alcun investimento produttivo a lungo termine, un errore che non possiamo permetterci».

Paolo Guidone

