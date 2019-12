I RICONOSCIMENTI

VENEZIA Quattro storie targate Nordest di quattro persone che, loro malgrado, sono diventate eroi. Gesti che i protagonisti considerano normali, ma che di fatto nascondono umanità profonda e generoso altruismo. Per questo ieri sono stati premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Hanno ricevuto il titolo di commendatori al Merito della Repubblica italiana Giuseppe Pistolato, 93 anni, il diacono di Mestre che assiste i detenuti e Mauro Pelaschier, 70 anni, il celebre velista di Monfalcone ambasciatore della tutela dei mari. Sono stati insigniti, invece, del titolo di cavalieri della Repubblica Christian Bracich, l'imprenditore 44enne di Trieste che ha assunto nella sua azienda una dipendente incinta e le ha pure aumentato lo stipendio per affrontare con maggiore tranquillità le spese del bebè in arrivo, e Carlo Santucci il medico di 34 anni che la scorsa estate, sul treno delle Dolimiti, ha salvato la vita ad una donna praticando un massaggio cardiaco di 40 minuti. Quattro storie ordinarie per i protagonisti, ma straordinarie per chi è stato aiutato dal loro agire.

L'ESERCITO DEI BUONI

Sono 32 gli eroi della quotidianità che il Presidente Mattarella ha voluto premiare con l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. È la quinta volta che questo accade dall'inizio del suo mandato. Sono giovani e anziani, donne e uomini, religiosi e laici, italiani e stranieri ora diventati cavalieri, commendatori e ufficiali per essersi distinti in atti di eroismo. Non hanno le sembianze dei campioni, ma il volto semplice di Romolo Carletti, l'84enne toscano che ogni giorno percorre sessanta chilometri di tornanti per portare a scuola Xhafer, bimbo macedone di 7 anni non vedente. O il viso sofferente di un padre, Gaetano Angeletti di Macerata, che dopo aver perso un figlio per overdose dedica la propria vita a salvare quella di altri giovani nel vortice delle dipendenze. Ma anche il sorriso spensierato del 20enne argentino Vargas Fernandez che si è lanciato ad accogliere tra le proprie braccia un bimbo di 4 anni caduto da un balcone a Lodi. E via di seguito in un alternarsi di grandi gesti compiuti da gente solo in apparenza comune.

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA