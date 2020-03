I DOCUMENTI

VENEZIA Il più ricco dei 51 consiglieri regionali del Veneto è Fabiano Barbisan, la più povera Anna Maria Bigon. Ieri è stato pubblicato un supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le dichiarazioni dei redditi di tutti i consiglieri e degli assessori. Si tratta dei documenti reddituali presentati lo scorso anno ma relativi al 2018.

LA TERNA

Il più ricco è l'allevatore del Veneto orientale così fedele al governatore da accettare, pur leghista convinto, di passare all'opposizione, posizione che gli ha consentito però di fare il vicepresidente della commissione Sanità: la dichiarazione dei redditi di Fabiano Barbisan relativa al 2018 ha un imponibile di 169.719 euro. Dichiarati anche un'auto e tre autocarri, più varie partecipazioni societarie.

Al secondo posto il padovano Marino Zorzato, eletto con Area Popolare e ora tornato in Forza Italia: ha dichiarato nel 2018 un imponibile di 169.077 euro. Zorzato ha dichiarato anche il cambio d'auto: venduta l'A3, si è preso un Q2.

Al terzo posto l'industriale veneziano di Camponogara Franco Ferrari, entrato in consiglio con la lista civica Alessandra Moretti Presidente, gruppo che ora si chiama Civica per il Veneto: ha dichiarato un imponibile di 135.438.

IL CAMBIO

La più povera è la veronese Anna Maria Bigon con un imponibile di 46.273 euro, ma solo perché è diventata consigliere regionale a metà 2019, dopo aver preso il posto della dimissionaria Alessandra Moretti che se ne è volata a Bruxelles. L'imponibile dichiarato da Moretti ammonta a 103.436 euro.

Posto che la media dei redditi dei consiglieri regionali oscilla tra i 90mila e i 103mila euro (ma Patrizia Bartelle si è fermata a 74.162 euro), nella fascia più alta c'è l'avvocato Stefano Casali, ora passato con Fratelli d'Italia, con un imponibile di 115.447 euro.

I PRESIDENTI

Il governatore Luca Zaia ha dichiarato 111.252 euro (e sempre le azioni delle banche venete che ormai non valgono più niente: 500 azioni di Veneto Banca e 100 azioni della Popolare di Vicenza, valore: zero), il presidente dell'assemblea legislativa Roberto Ciambetti 111.301 euro.

Al.Va.

