I redditi dei consiglieri regionali, Ferrari sempre al top

IL RAPPORTOVENEZIA Non è vero che fare politica conviene al portafoglio. Quantomeno, non a tutti. È vero che alla maggior parte dei consiglieri regionali del Veneto l'attività a Palazzo Ferro Fini, con relativi emolumenti, ha comportato un aumento del reddito (c'è addirittura chi, come la pentastellata Erika Baldin, nel 2014 dichiarava zero euro e due anni dopo si è ritrovata un imponibile di oltre 91mila euro), ma c'è anche chi ci ha rimesso. È il caso di Franco Ferrari, capogruppo della Lista Moretti, che, pur rimanendo sempre il...