I produttori: «Tutte scuse, per noi è un'opportunità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICATREVISO Col Prosecco ti rifai l'immagine, con lo spumante aumenti l'utile. Stanno davvero così le cose? I produttori non ci stanno a passare per affaristi di bassa lega. «Lo spumante generico esiste ed è sempre esistito - commenta Giorgio Polegato, patron di Astoria e Presidente di Coldiretti Treviso - siamo tutti d'accordo sul fatto che non sia giustificato dalle eccedenze. La verità è che il consumatore e la distribuzione chiedono bollicine con un prezzo di mercato più aggressivo. Però dire che il Prosecco soffre a causa...