I presidi? La maggior parte da fuori regione e snobbano Belluno

SCUOLAVENEZIA Vengono per la maggior parte da fuori regione i dirigenti scolastici vincitori di concorso che la scorsa settimana hanno preso servizio nelle scuole venete. Dei 264 posti disponibili infatti 144 non sono occupati da personale locale. Questo ha comportato che quasi nessuno abbia accolto i posti disponibili a Belluno dove continueranno ad esserci alcune scuole che avranno il dirigente in reggenza. Del resto quando i dirigenti scolastici hanno scelto la sede hanno dovuto stilare una graduatoria di preferenza che comprendesse tutte...