VENEZIA La frattura ai vertici del Porto di Venezia e il no al bilancio hanno visto naturalmente scendere in campo la politica e i soggetti economici. Il Sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta ha preso da subito le difese di Musolino, ritenendo fantasiosa ogni ipotesi di commissariamento. In difesa anche gli operatori portuali, gli agenti marittimi e le aziende che gravitano attorno al porto. «Tale atto (la bocciatura del bilancio, ndr) - dicono alla Compagnia lavoratori portuali di Chioggia - aggrava ulteriormente una situazione di per sé già molto delicata. A fronte dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia in corso infatti si è determinata una crisi economica globale con riflessi più che evidenti sui traffici marittimi e sull'occupazione. In questo senso il sostegno che l'Autorità di Sistema aveva già previsto per i lavoratori sarebbe stato un indispensabile contributo per le nostre famiglie. Contributo - aggiungono i portuali - che non potrà essere erogato a causa di un incomprensibile dissenso nei confronti di un bilancio in salute con un avanzo di oltre 26 milioni di euro e un utile di oltre 11 milioni. Nonostante ciò il presidente Musolino ha fornito ai lavoratori precise rassicurazioni in merito garantendo che l'Ente provvederà a reperire le risorse e consentire alla nostra famiglie di far fronte alle profonde difficoltà venutesi a creare nei porti di Venezia e Chioggia. Un atto coraggioso e responsabile - concludono - di fronte ad un incomprensibile ostruzionismo che costringe il Porto di Chioggia e il Porto di Venezia a una scelta tanto dolorosa quanto priva di senso: aiutare i lavoratori e le imprese in difficoltà oggi attingendo ai fondi per gli investimenti e trasformandoli in contributi». Intanto, i consiglieri comunali veneziani di centrosinistra (Pd e Lista Casson) hanno chiesto la convocazione di una commissione in cui si preveda l'audizione anche congiunta del presidente Musolino nonché di Giri e Campitelli. Chissà se si presenteranno insieme (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

