I poliziotti: «La divisa è lavoro straordinario» Il Tar: no, è un obbligo

LA SENTENZAVENEZIA Quanto vale il tempo di vestizione? Mezz'ora di straordinario al giorno, avevano chiesto i poliziotti. Nemmeno un centesimo, hanno risposto i giudici. È stato così respinto il ricorso contro il ministero dell'Interno presentato da 24 suoi dipendenti, in forza a varie Questure del Veneto, che volevano essere pagati per i minuti necessari «ad indossare la divisa prima dell'inizio del turno e per svestirsi alla fine dello stesso»: secondo il Tribunale amministrativo regionale, il dovere di abbigliarsi «va considerato come...