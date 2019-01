I NUMERI VENEZIA Per il Pd quello in corso si annuncia come il congresso del

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERIVENEZIA Per il Pd quello in corso si annuncia come il congresso del record: negativo, perché secondo i dati ufficiali, fino alle 18 di ieri avevano votato poco più di 120mila iscritti. In tutta Italia. Tant'è che il partito ha fatto slittare a sabato il termine per il voto nelle sezioni.Anche nelle Venezie l'affluenza non esprime precisamente entusiasmo da parte dei tesserati Pd. Nell'intera provincia di Venezia, che ha le sue belle zone rosse storiche, hanno votato appena 1.500 persone, nel Bellunese poco più di 200, in tutto il...