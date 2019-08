I medici: «Se servono più dottori chiudere gli ospedali inutili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀVENEZIA «Si potrebbero recuperare centinaia di medici semplicemente chiudendo gli ospedali inutili. Che sono anche pericolosi. E accorpando i reparti. Non esiste infatti una giustificazione sanitaria alla presenza di 70 ospedali nella regione del Veneto». Uno per ogni campanile, praticamente. Del resto ai vecchi tempi bastava un deputato per far nascere dal niente un ospedale in un paese di 20mila anime. «E sono rimasti tutti. E adesso non ci sono più medici per coprire tutti i posti e si cercano soluzioni pericolose e assurde come...