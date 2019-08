I Giochi nel bilancio del Veneto «Lo Stato non può non pagare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTIVENEZIA Nel bilancio di previsione 2020 della Regione Veneto, quello che concluderà la seconda legislatura di Luca Zaia e porterà alle elezioni, entrano le Olimpiadi invernali 2026. Nel senso che, assieme alla Lombardia, sarà la Regione Veneto a pagarle, prevedendo nella finanziaria pluriennale la bellezza di 214 milioni di euro, di cui 115 per le infrastrutture e un centinaio per le garanzie. È una previsione e riguarda, come ha detto Zaia, «la situazione peggiore» e cioè che Roma non metta un centesimo in più dei 70 milioni...