I FONDI

VENEZIA Maltempo e acqua alta del 12 novembre 2019: arrivano i soldi per il Veneto, non per Venezia. Almeno, per ora. Ieri il Consiglio dei ministri, facendo seguito alle deliberazioni del 14 novembre e del 2 dicembre 2019, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 208.732.103,47 euro (la delibera del 2 dicembre scorso aveva già previsto un primo stanziamento di 100 milioni), in favore dei comuni e territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Si tratta di soldi che serviranno per il completamento delle attività di organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, l'attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e per misure volte a garantire la continuità amministrativa. Di questi 208 milioni, al Veneto sono stati assegnati 40.183.531,31 euro.

GESTIONI SEPARATE

E Venezia? Venezia nella lista diramata ieri da Palazzo Chigi non c'è. E qui va precisato che si tratta di due differenti gestioni commissariali. Per Venezia il commissario è il sindaco Luigi Brugnaro. Per il resto del Veneto commissario è il governatore Luca Zaia. Per quanto riguarda Venezia, i danni a beni e strutture pubbliche ammontano a 350 milioni, di cui 90 per i cosiddetti danni a immediato ripristino (ad esempio la sistemazione dei pontili danneggiati dalla marea). Il Governo ha erogato subito 20 milioni di euro per gli interventi di immediato ripristino e a Ca' Farsetti aspettano che a breve venga erogato un altro stanziamento di 70 milioni. Per quanto riguarda i danni subiti da privati - cittadini e aziende - la stima provvisoria è di 70 milioni, così suddivisi: 37 milioni di euro per la lettera c (cioè rimborso fino a 5mila euro per i cittadini e fino a 20mila euro per le aziende) e 33 milioni per la lettera e (danni oltre i 5mila euro per i privati e oltre i 20mila euro per le imprese). Posto che le domande scadranno il 30 gennaio, il sindaco Brugnaro, nelle vesti di commissario, intende presentare il piano entro il 15 febbraio. Dopodiché potrebbe iniziare l'erogazione dei contributi. Ma prima devono arrivare i soldi.

I COMMENTI

Anche il commissario Zaia deve presentare un piano e allora si saprà se i 40 milioni stanziati ieri dal governo serviranno anche per i privati. Delle 12 Regioni che hanno ottenuto contributi per i danni da maltempo, il Veneto si colloca al terzo posto dopo la Liguria (77 milioni) e l'Emilia Romagna (47 milioni). Il Friuli Venezia Giulia ha avuto 1.152.371,50 euro.

«Il sistema Protezione Civile conferma ancora una volta tutta la sua efficienza - ha detto Zaia - Ringrazio il capodipartimento Angelo Borrelli che, dopo aver garantito la sua presenza sul campo nei giorni più duri, come già per Vaia, ha creato tutte le condizioni affinché il Veneto sia sostenuto nella ripresa, dopo i gravi danni del maltempo e delle mareggiate, di quest'autunno con stanziamenti governativi». «Questo finanziamento - ha aggiunto - ci trova già al lavoro su un'estensione di aree danneggiate che ha pochi altri precedenti storici. Lo testimoniano i cantieri avviati tempestivamente e che si susseguono dai confini col Friuli sul Tagliamento fino al Delta del Po, praticamente lungo tutto il nostro litorale ma anche su alcune zone dell'interno e della fascia montana». Zaia ha puntualizzato che il finanziamento riguarda specificatamente i danni fuori dei confini del comune di Venezia e «sarà impiegato per le opere sulla laguna fuori del capoluogo e su quelle che in questo momento sono in corso, in particolare, sulle foci dei nostri fiumi Piave, Livenza, Adige, Sile, Tagliamento».

«Un'ulteriore dimostrazione dell'attenzione del governo per cittadini e imprese colpiti dagli eventi climatici dei mesi scorsi», ha scritto in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento, il bellunese pentastellato Federico D'Incà.

«I vertici della Protezione civile nazionale - ha detto l'assessore veneto Gianpaolo Bottacin - hanno dimostrato di saper valutare la situazione in cui, dall'autunno del 2018, sta lavorando la nostra regione. I danni dei gravi eventi meteo negli ultimi due autunni, infatti, si sono intrecciati e in alcuni casi sovrapposti. Il maltempo e i suoi effetti hanno addirittura travolto alcuni cantieri attivati dopo la devastazione di Vaia».

Alda Vanzan

