I fantasmi del Nordest oltre 3.000 persone sparite

L'INCHIESTAVENEZIA Più di tremila persone, tra Veneto e Friuli, sono scomparse senza essere più state rintracciate. Il dato è agghiacciante, anche se dev'essere spalmato in un arco di tempo che va dal 1974 al dicembre scorso, ed è contenuto nell'ultima relazione dell'ufficio del commissario straordinario del governo che dal 15 febbraio scorso è retto dal prefetto Mario Papa. Secondo le statistiche, le persone diventate come dei fantasmi sono 1.543 unità in Veneto, 1.585 in Friuli Venezia Giulia e 239 in Trentino Alto Adige.I DATINumeri...