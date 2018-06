I dem: «Ospedali, 68 o 25? I conti non tornano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Un libro bianco su cronicità e non autosufficienza in Veneto. A presentarlo la prossima settimana sarà il gruppo regionale del Partito Democratico, in attesa che approdi in aula il nuovo Piano sociosanitario approvato dalla giunta Zaia, strumento con cui secondo la forza di opposizione «i medici di base spariscono dai radar, il coordinamento tra servizi sociali e sanitari si sbilancia verso i privati e si apre un enorme punto interrogativo circa il numero di ospedali che continueranno a rimanere attivi sul territorio». Dicono il...