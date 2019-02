CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIVENEZIA Inizia tutto con una richiesta di amicizia su Facebook. È una bella donna, perché rifiutare? Poi si passa alla chat, e il tono spigliato e amichevole delle prime battute, nel giro di qualche messaggio, cambia e fa alzare la temperatura, fino a diventare bollente, con la richiesta di una videochat erotica. Quello, è il momento della svolta: l'attimo in cui quella Venere piovuta dal web svela le sue carte. Non c'è gioco, non c'è amore, non c'è intrattenimento, resta solo il ricatto. «Se non mi paghi, il tuo video finisce su...