I DATI VENEZIA Il tornado in Riviera del Brenta l'8 luglio 2015, un morto. Tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIVENEZIA Il tornado in Riviera del Brenta l'8 luglio 2015, un morto. Tempo un mese e il 4 agosto 2015 tocca a San Vito di Cadore, una bomba d'acqua e una frana, 3 morti. L'estate non è ancora finita e il 14 settembre 2015 una violenta grandinata colpisce quattro province venete. Un anno dopo, 4 e 5 settembre 2016, la pioggia mette in ginocchio Lozzo di Cadore. Estate 2017, il 5 agosto il maltempo si abbatte su Cortina d'Ampezzo, una donna muore travolta da una colata di detriti. Tempo cinque giorni e ad essere spazzato dall'acqua e dal...