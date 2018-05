CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CRITERIVENEZIA La giunta regionale del Veneto ha individuato i criteri per determinare l'indennità di carica del presidente e degli altri componenti dei consigli di amministrazione delle Ater. La delibera, varata in giunta il 17 aprile scorso, sarà domani all'esame della Prima commissione consiliare. Il criterio individuato è quello del patrimonio immobiliare, con la seguente proposta: 43mila euro annui lordi in caso di più di 8mila alloggi gestiti; 41mila euro annui lordi se gli alloggi gestiti sono compresi tra 8mila e 4mila; 38.400...