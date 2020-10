VENEZIA Circa 900 euro in più in busta paga per chi entra nelle squadre coinvolte nelle operazioni di sollevamento del Mose. In questi ultimi mesi ne sono stati scelti oltre una quarantina, tra il personale di Cvn, Comar e Thetis. Scelte che hanno sollevato preoccupazione tra gli esclusi, in questa fase di grande incertezza, in cui non è chiaro chi troverà un posto nella nuova gestione del Mose, tra la nuova Autorità per la laguna di Venezia e la collegata società in house tutta da creare. Intanto anche questa voce contribuisce ad alzare i costi del funzionamento della grande opera. Sono decine i tecnici coinvolti in ogni operazione, in gran parte ingegneri. Personale qualificato che deve essere pronto ad entrare in azione anche di notte, nei giorni festivi, per turni che possono diventare lunghi. Ed ecco il conto salato...

In realtà costi a consultivo sulle operazioni di sollevamento del Mose ancora non esistono. Ci sono le stime fornite di recente dal Cvn: 248mila euro per 2 ore di chiusura, che salgono a 323mila per 12 ore e scendono a 177mila se la prova viene interrotta. Numeri su cui ci sarà un confronto con il Provveditorato. (r. br.)

