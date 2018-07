CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLITREVISO La sospensione dalla donazione di sangue di 28 giorni, prevista dal Centro nazionale Sangue per chi abbia soggiornato per almeno una notte nelle provincie in cui è presente il West Nile Virus, non si applica in Veneto. Dopo gli episodi di contagio da febbre del Nilo registrato nel veneziano, nel tfevigiano e in Polesine, è già entrato in funzione infatti il test Nat-Pcr che individua la presenza di eventuali virus nel sangue dei donatori. «Come già negli scorsi anni, è stato individuato un centro dove far confluire i...