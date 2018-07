I consiglieri regionali sulla Marmolada? Con il medico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN COMMISSIONEVENEZIA Non sono arrivati ad ipotizzare l'impiego degli sherpa con le bombole di ossigeno. Ma a prevedere la presenza del medico, quella sì: con ogni probabilità ci sarà anche un camice bianco al seguito dei consiglieri regionali che, ai primi di settembre, saliranno sulla Marmolada per discutere del ghiacciaio conteso. Questione di altitudine, e dunque timori per la salute dei partecipanti, secondo l'indiscrezione trapelata da Palazzo Ferro Fini, dove ieri in commissione Affari Istituzionali è stata approvata a maggioranza...