«I Comuni usino l'avanzo la Consulta lo permette»

LA PROPOSTATREVISO «Altro che decreto dignità: c'è una misura, a costo zero per lo Stato, che può rimettere in moto gli investimenti in maniera molto più concreta ed efficace». A suggerirla è Simonetta Rubinato, ex deputata del Partito Democratico e ora presidente di Veneto Vivo, a proposito dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte dei Comuni. Un tema toccato anche dal ministro Riccardo Fraccaro, nel corso della visita di sabato a Riese Pio X.LO SCHEMAIn quelle stesse ore sempre nel Trevigiano è stato presentato lo schema...