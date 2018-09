I cinesi si fanno una banca in Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CREDITOVENEZIA Ora i cinesi sono pronti a prendersi anche una banca veneta. Il gruppo Pga sarebbe vicino a entrare nel capitale con una partecipazione rilevante del Banco delle Tre Venezie. L'operazione è in dirittura d'arrivo, l'autorizzazione per l'aumento di capitale dedicato agli investitori cinesi da oltre 22 milioni (oggi è 44 milioni) sta per essere inviata alla Banca d'Italia. Il Banco delle Tre Venezie è un piccolo istituto di credito privato con quartier generale a Padova e sedi a Verona, Vicenza, Treviso e Mestre Venezia...