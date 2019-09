I 10 anni dell'impianto che dà il 10% del gas all'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOVENEZIA Le polemiche e le discussioni sono ormai dimenticate, perse nella lunga storia dei no che hanno attraversato molte opere in Italia. Dieci anni fa, il sì ha prevalso ed è entrato in funzione il rigassificatore sul delta del Po. Ieri, il decennale dell'impianto che garantisce il 10% della fornitura di gas al nostro Paese è stato celebrato a Venezia con una cerimonia alla quale hanno partecipato tutti gli attori che contribuiscono all'impianto di rigassificazione del terminale veneto, collocato al largo della costa di...