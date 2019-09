CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ho stretto un patto con carabinieri, questura e vigili urbani, ma soprattutto ho investito in sicurezza. Spero così di essere riuscito a mettere fine ai furti», a parlare è Fausto Pinarello, il genio delle biciclette, partner dei più grandi campioni del pedale. Rifornisce i corridori della Ineos che da anni vincono Giro, Tour e Vuelta come fossero noccioline. I suoi negozi sono stati ripetutamente presi di mira dai ladri. D'altra parte le sue biciclette, anche quelle che produce per i ciclo-amatori e per i semplici appassionati, sono dei...