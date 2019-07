Hanno massacrato le mogli: dopo 6 anni vogliono la libertà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Sei anni di carcere posso bastare, se si è tentato di uccidere la compagna. Non lo dice per ora alcun magistrato, ma è quello che pensano due trevigiani: Andrea Loro, 40 anni di Loria, e Stefano Rizzo, 59 anni di Mareno di Piave, in carcere dal 2013, che hanno chiesto di poter usufruire della semilibertà. Loro aveva fatto perdere i sensi alla moglie, Matilde Ardia, stringendole il collo, l'aveva caricata in auto e aveva simulato un incidente stradale dando fuoco all'auto; fortunatamente la donna aveva ripreso i sensi in tempo...