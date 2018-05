Ha un neonato, imprenditrice cacciata dalla fiera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTreviso È la fiera del cibo biologico e dell'innovazione. Ma allattare il proprio figlio è vietato. A Cibus 2018, Mecca sofisticata e 2.0 dell'alimentazione in corso a Parma, le mamme con bebè non possono entrare. Uno strano mix di futuro e Medioevo: dadi vegan e divieto di ingresso ai bambini fino ai 16 anni, anche se accompagnati. Chiara Ceccon, 36 enne trevigiana, lo ha sperimentato sulla propria pelle. Dopo dieci anni in Sudamerica e un lavoro in ambasciata a Lima, la donna, madre di due figli, al rientro in Italia ha investito...