«Ha ragione Salvini: esecutivo a tempo e legge elettorale come quella veneta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO Un governo a tempo, così come ha indicato il segretario federale Matteo Salvini, e una nuova legge elettorale che ricalchi quella regionale, dove «chi vince porta a casa la maggioranza e governa». Luca Zaia appoggia appieno la linea indicata dal numero uno della Lega per riuscire, finalmente, a sbloccare uno stallo che si trascina ormai da due mesi.«Io penso che la soluzione per avere un Governo sia stata prospettata da Matteo Salvini - ribadisce Zaia - dobbiamo scongiurare il governo tecnico o del Presidente. Sono quei governi che...