Ha quattro figli ma lascia la casa ai profughi: vivrà con il prete

LA STORIATREVISO Quando si dice accoglienza a 360 gradi. Dopo aver accolto in casa propria, a Camalò di Povegliano nel Trevigiano, come fossero propri figli sei richiedenti asilo, il professor Antonio Calò e la moglie Nicoletta a Natale si trasferiranno a Treviso. Andranno ad abitare assieme al parroco di Santa Maria del Sile don Giovanni Kirschner. I profughi, per ora, rimarranno a Camalò in una sorta di prima prova verso la completa autonomia. «La casa rimarrà a loro disposizione - afferma Calò, il professore di liceo che nell'estate...