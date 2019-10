Guru dei social a 24 anni «Così salvo le reputazioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOPADOVA Italiano, storia e matematica? Sì, ma non solo. Nell'anno scolastico appena iniziato c'è un'altra materia che i ragazzi studieranno sempre più spesso. Non è inserita formalmente in tutti i programmi didattici, ma sta prendendo sempre più piede perché si mescola quotidianamente con la vita di ogni studente. Si chiama gestione dei social network e vede tra gli insegnanti in prima linea un brillante vicentino di appena 24 anni, Davide Dal Maso. Inserito dalla prestigiosa rivista Forbes nella lista dei cento under 30...