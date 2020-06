GUERRA AL PORTO

VENEZIA È corsa contro il tempo per approvare il bilancio consuntivo dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) entro il termine di legge del 30 giugno, cioè martedì prossimo. Come previsto e annunciato, ieri è saltata la riunione del Comitato di gestione portuale che avrebbe dovuto approvarlo. Era l'ultimo passaggio dopo una lunga serie di pareri richiesti e ottenuti agli organi di controllo. E, dopo lo stallo e le polemiche di questi ultimi giorni, si allunga sul principale scalo dell'Adriatico anche l'ombra del commissariamento. Con il faro acceso dal ministero dei Trasporti che intende far luce sui comportamenti del presidente Pino Musolino e degli altri amministratori.

Convocata a inizio settimana, la riunione di ieri è stata dichiarata non valida per mancanza del numero legale a causa dell'assenza dei rappresentanti di Regione Veneto e Città Metropolitana, i quali avevano dichiarato via mail la loro indisponibilità a partecipare. Sarebbe stato bizzarro, a dire il vero, se Maria Rosaria Campitello (Regione) e Fabrizio Giri (Città Metropolitana) avessero deciso di partecipare, dato che nel giro di una settimana hanno prima votato no al rendiconto e poi attaccato più volte il presidente dell'Adspmas, Musolino, in merito ai contorni di un'operazione legata al terminal traghetti di Fusina, conclusa tra gli anni 2017 e 2018.

RIUNIONE SALTATA

Ieri, dopo aver atteso una ventina di minuti, Musolino ha dichiarato non valida la seduta e riconvocato il Comitato per le 10 di martedì 30, con lo stesso ordine del giorno. A questo punto, bisognerà capire fino a che punto la questione è meramente contabile oppure sconfina nella politica. Sia il presidente della Regione Luca Zaia che il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro hanno detto di aver lasciato mano libera ai loro rappresentanti, fidandosi del loro giudizio. In questo momento, però, si sta avvicinando una crisi istituzionale di cui non si possono conoscere le conseguenze in anticipo.

L'orizzonte non è chiaro perché la riforma delle Autorità portuali è recente e per ammissione degli stessi autori presenta alcune storture che ne rendono difficile la gestione. Attualmente non è previsto in modo esplicito alcun automatismo tra mancata approvazione del rendiconto e commissariamento dell'ente. Certo è che, a bocce ferme, la situazione sarà presa in mano direttamente dal Mit. In particolare, dovrà essere direttamente il ministro Paola De Micheli a prendere una decisione.

INCERTEZZE MINISTERIALI

«È stata incaricata la competente direzione ministeriale di procedere ad approfondimenti tecnici e amministrativi sulla correttezza dei rilievi formulati dai due componenti del comitato di gestione in merito all'approvazione del rendiconto - si legge in una nota del ministero - senza però trascurare il parere favorevole espresso, a questo proposito, dai revisori dei conti. Qualsiasi futuro provvedimento del ministero sarà conseguente all'esito di tali verifiche».

Parole sibilline, che si possono interpretare sia per una fiducia a Musolino (lui la vede così) che come un'ammissione tipo abbiamo fatto tutto quello che era nei nostri poteri per salvare la situazione.

Da Roma arrivano segnali che almeno una parte del Partito democratico considera Musolino a fine corsa e le mosse del Ministero andrebbero nella direzione di dimostrare che, se la vicenda anche sul piano giudiziario prendesse una brutta piega, il Mit ha fatto quanto era nei suoi poteri e appena emerso il problema ha messo sotto osservazione bilanci e decisioni del Porto. Tutto questo senza mai nominarlo nel comunicato.

ATTO DI RESPONSABILITÀ

Ieri Musolino, in apertura del Comitato, ha ribadito la sua posizione, richiamando Giri e Campitello a un atto di responsabilità istituzionale.

«Con un voto contrario a dir poco carente sotto il profilo delle motivazione, fattispecie peraltro già segnalata formalmente al Mit - ha detto - i componenti Giri e Campitelli hanno bocciato un Bilancio in perfetta salute, con avanzi necessari per sostenere i lavoratori, gli operatori e le imprese dei porti di Venezia e di Chioggia. Convocando una nuova riunione del Comitato vogliamo dare a tutti la possibilità di esprimere, nella propria veste di amministratore pubblico, un voto legittimo volto alla tutela del benessere collettivo».

Nell'intervista pubblicata ieri sul Gazzettino, Musolino aveva annunciato anche una querela per calunnia nei confronti dei due rappresentanti in Comitato di gestione per conto di Regione e Città metropolitana.Interpellati, Maria Rosaria Campitello non ha mai risposto al telefono, mentre Fabrizio Giri ha semplicemente detto: «Mi spiace, in questo momento non rilasciamo interviste».

Michele Fullin

