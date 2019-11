Green economy parla veneto Padova in vetta alla classifica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAPPORTOPADOVA La green economy parla veneto. Padova è la prima provincia d'Italia per numero di imprese che, negli ultimi cinque anni, hanno fatto eco-investimenti. Nella classifica regionale, il Veneto è secondo. Le politiche verdi sono diventate la ricetta per uscire dalla crisi e guardare al futuro secondo GreenItaly 2019, il decimo rapporto della Fondazione Symbola e di Unioncamere. Lo studio è stato presentato ieri a Palazzo Moroni a Padova, assieme al Manifesto di Cernobbio per un'economia a misura d'uomo contro la crisi...