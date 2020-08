NELLE PROVINCE

CONEGLIANO (TREVISO) Condizioni meteorologiche registrate finora, stato vegetativo e fitosanitario attuale. Partendo da queste basi, e confidando che d'ora in poi non intervengano elementi di disturbo, quali sono le previsioni quantitative e qualitative per la prossima vendemmia? Ecco le stime riassunte da Veneto Agricoltura nelle varie province.

TREVISO

Complessivamente nel Trevigiano è attesa una produzione di 6,7 milioni di quintali di uve, di cui 6 milioni a bacca bianca e 700.000 a bacca nera. Al netto delle aree colpite dalle grandinate, la vendemmia si annuncia di buona qualità. Per le quantità, si calcolano una riduzione del 15/20% per il Pinot grigio a causa della scarsa fertilità delle gemme, una produzione nella norma per Glera (meno grappoli ma più pesanti), Chardonnay e Pinot bianco, un aumento del 10/15% per il Merlot.

VERONA

Pure nel Veronese produzione di Pinot Grigio in calo del 20%, ma in aumento del 5% per Chardonnay e altri vitigni precoci, nonché del 10/15% per Soave e Soave Classico. A loro volta anche Bardolino e Custoza dovrebbero salire del 5/10%, mentre Durello e Arcole del 10/15%. Quanto al Valpolicella, le rese massime del disciplinare produttivo saranno soddisfatte, tranne nelle zone che hanno subìto pesanti grandinate.

VENEZIA

Il decremento del Pinot grigio nel Veneziano potrebbe limitarsi al 10%, mentre per Chardonnay e Glera è previsto un incremento rispettivamente del 5/10% e del 5%. Le uve nere risultano nelle medie stagionali.

PADOVA E ROVIGO

Fra Padova e Rovigo situazione stabile per Glera e Moscato giallo. Per il Pinot grigio è stimato un +10% in pianura, per il Merlot un -10/-12% nel Padovano e una produzione invariata in Polesine. Viceversa, per il Raboso le aziende rodigine segnalano produzioni abbondanti, quelle padovane nessuna differenza significativa.

BELLUNO

Mediamente nel Bellunese è atteso un aumento della resa di produzione di circa il 10% rispetto al 2019. Un ulteriore incremento del 10% sarà invece dovuto all'aumento della superficie vitata produttiva.

VICENZA

Per il Vicentino si stima una crescita del 10% per il Garganega e del 5% per il Merlot, mentre Pinot grigio e Glera potrebbero subire un calo rispettivamente del 15% e del 10%. Invariata La produzione di Chardonnay.

A.Pe.

