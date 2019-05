CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI OPEREVENEZIA Cento milioni all'anno. Tanto, si dice, costerà la gestione del sistema Mose, una volta entrato a regime. In realtà si tratta solo di stime e nel totale confluiscono le voci più varie: dagli oltre 12 milioni da spendere per la salvaguardia della laguna, con i suoi canali, briccole e barene; alla bolletta elettrica da 8 milioni che servirà per alzare le paratoie; ai 13 milioni per pagare gli stipendi del personale che già oggi lavora al sistema... Un totale che circola da tempo, senza tanti distinguo, e che è stato al...