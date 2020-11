GRANDI OPERE / 2

VENEZIA Senza tagli del nastro, senza inaugurazioni né autorità verrà aperto oggi, a mezzogiorno, il terzo tratto della Superstrada Pedemontana Veneta, che va da Breganze a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. Che ha invitato gli amministratori a non presentarsi: «Ho fatto la scelta di non fare ammassamenti, evitiamo le passerelle, dico ai cittadini e agli amministratori locali che non ci sarà nessuna festa, evitiamo ogni forma di spettacolarizzazione perché non ce n'è bisogno». Un'ora prima dell'apertura ufficiale al traffico, cameramen, fotografi e cronisti potranno percorrere in assoluta solitudine l'arteria stradale per poi raccontare come sono stati fatti i lavori, ma sarà un'apertura dimessa, nulla al confronto del megatendone e del rinfresco di un anno e mezzo fa, quando in pompa magna venne aperto il primo tratto della Pedemontana.

I DATI

Il nuovo tratto che sarà aperto oggi è lungo 15 chilometri, e si aggiunge agli altri già percorribili, per un totale di 35 chilometri su un totale di 94 complessivi attraversando 36 Comuni, con 14 caselli, per un investimento di 2 miliardi e 258 milioni di euro. Il primo tratto era stato aperto il 3 giugno 2019, il secondo il 18 giugno scorso. Vi sono 9 chilometri di barriere antirumore in vetro, 2,5 in calcestruzzo, 427 mila metri quadrati di superfici riportate a prato e 32.485 alberi piantati.

I COMMENTI

«Un'infrastruttura gradevole da percorrere - ha commentato Zaia - con scarpate molto dolci e verdi, nuova nel suo genere. Ha 4 gallerie artificiali, e in questo tratto vi è la sede del Centro direzionale di controllo, che entra in operatività». L'arteria permette la riduzione netta dei tempi di percorrenza nell'area vicentina: il tratto Breganze-Bassano passerà da 25 a 10 minuti, tra Bassano e Malo da 45 a 17 minuti, da Bassano a Vicenza da 55 a 30 minuti. «Contiamo - ha annunciato Zaia - che l'apertura completa sia a primavera 2021, con uno slittamento di 3-4 mesi sui tempi a causa dell'emergenza sanitaria causata dal Covid». La galleria di Malo, che è stata sequestrata tre volte, dovrebbe venire aperta nel febbraio 2022. Per quella data dovrebbero essere pronti anche gli innesti sull'A4 e sull'A27».

«Questo ulteriore passo avanti verso la definitiva realizzazione della Pedemontana ha detto Elisa De Berti, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture rappresenta, in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, un segnale di forte incoraggiamento e di speranza».

I CONTI

Zaia ha specificato che fintantoché l'opera non sarà completata, il concessionario Sis incasserà non il canone di 150 milioni all'anno, ma l'introito dei pedaggi. I flussi di traffico garantiranno l'equilibrio economico? «Attendiamo la relazione della Corte dei conti - ha detto il governatore - Ma ricordo che sui flussi di traffico non ci sono uffici governativi preposti. Vengono date le concessioni, ma sulle previsioni di traffico ogni si arrangia. Un ufficio governativo non c'è».

Alda Vanzan

