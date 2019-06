GRANDI NAVI VENEZIA Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli arriva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI NAVIVENEZIA Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli arriva questa mattina a Venezia per un sopralluogo in laguna e sui canali portuali che sono usati o potrebbero essere usati in futuro dalle grandi navi da crociera. La sua sarà una visita tecnica, che farà accompagnato esclusivamente dai suoi referenti territoriali: il presidente dell'Autorità di sistema portuale Pino Musolino, il Provveditore alle Opere pubbliche Roberto Linetti e il contrammiraglio della Capitaneria di porto Piero Pellizzari. Nessun contatto con la...