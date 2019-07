Grandi navi, riunione a Roma per chiudere sull'ipotesi di Fusina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIUNIONEVENEZIA Grandi navi a Venezia, per martedì a Roma il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli ha convocato il presidente di Autorità portuale Pino Musolino, il Provveditore alle Opere Pubbliche Roberto Linetti, il comandante della Capitaneria di Porto Piero Pellizzari per chiudere sull'ipotesi provvisoria di Fusina, in attesa di una soluzione di più lungo periodo. Una mossa che potrebbe concretizzarsi già durante l'estate, qualora anche le compagnie armatoriali e i terminalisti non si opponessero. Secondo il ministero...