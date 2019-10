GRANDE DISTRIBUZIONE VENEZIA Conad pronta ad assorbire una grossa fetta dei centri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRANDE DISTRIBUZIONEVENEZIA Conad pronta ad assorbire una grossa fetta dei centri vendita Auchan. Ma gli esuberi sono più di 3mila con ricadute che potrebbero essere pesanti anche nel Nordest e in particolare per gli iper di Mestre e Vicenza. E in Veneto potrebbe entrare decisamente in scena un nuovo attore della grande distribuzione, Esselunga. Che potrebbe essere interessata ad alcuni punti vendita in esubero dopo la fusione Conad-Auchan, come quelli di Vicenza e Montebelluna. «L'area nel Nordest viene guardata con attenzione - spiegano...