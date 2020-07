LA TRAGEDIA

GORIZIA Sono 14 gli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte di Stefano Borghes, il 13enne che mercoledì mattina è caduto nel pozzo del parco Coronini di Gorizia mentre partecipava a un'attività di orienteering nell'ambito del centro estivo salesiano. La Procura del capoluogo isontino ha rimarcato che l'elenco è lungo in modo da garantire a tutti la possibilità di difendersi nominando dei consulenti di parte in vista delle perizie e dell'autopsia sul corpo del ragazzo, che sarà eseguita lunedì dal medico legale Carlo Moreschi. Avvisi di garanzia sono stati inviati ai vertici della Fondazione Coronini, con in primis il presidente, ovvero il sindaco, Rodolfo Ziberna, il direttore Enrico Graziano, i componenti di diritto del curatorio (Marco Menato e Raffaella Sgubin), i componenti cooptati effettivi dello stesso (Maddalena Malni Pascoletti e Maurizio Boaro) e quelli cooptati supplenti (Emanuela Uccello e Bruno Pascoli). Ci sono poi sempre all'interno del direttorio l'attuale assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, e il suo predecessore Gianni Torrenti, nonché il soprintendente ai Beni archeologici e alle Belle arti del Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi, anche in questo caso con il suo predecessore, Corrado Azzolini. Tra gli indagati inoltre due educatori del centro estivo, Gabriele Brumat e Andrea Gaudenzi.

«Si tratta di un atto dovuto - ha commentato il primo cittadino di Gorizia Ziberna e in questo momento non voglio entrare negli aspetti giudiziari, ma solo in quelli umani. Le notifiche permetteranno di far svolgere al più presto l'autopsia e questa è la cosa più importante, perché ogni giorno che passa per la famiglia si aggiunge strazio a quello precedente. Il mio unico auspicio è che venga fatta la più totale chiarezza sulla dinamica della tragedia - ha concluso -: lo dobbiamo ai genitori di Stefano». Una volta fatta l'autopsia, sarà celebrato il funerale di Stefano, con ogni probabilità nel campo sportivo di Straccis, sempre nel capoluogo isontino, dove il ragazzo, grande appassionato di sport, giocava a calcio con la società dell'Azzurra.

