Goletta verde diventerà nave-laboratorio nel Delta del Po

AMBIENTEVENEZIA Tutti la conoscono come Goletta Verde. In realtà questa che stava per essere rottamata ma nessuno voleva farlo, si chiama Catholica e ha una storia che attraversa quasi un secolo. Nel 1936, quando cominciavano a soffiare i primi venti di guerra, era stata usata dai tedeschi per il trasporto di armi. Poi si era riscattata, grazie a una cooperativa sociale di Rimini che dava lavoro a ragazzi con precedenti nel mondo della tossicodipendenza e che l'avevano rimessa a nuovo. E, infine, con Legambiente, era diventata Goletta Verde,...