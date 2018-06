Goldin si ritira Il sindaco Conte: «Lo convincerò a ripensarci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Mario Conte, nuovo sindaco di Treviso, ha un'idea in testa: far ritornare Marco Goldin sui suoi passi. Conte è giovane ed entusiasta. E anche, all'occorrenza, testardo. È convinto che Goldin, curatore e critico d'arte, patron di Linea d'Ombra società leader nel settore della divulgazione e nell'organizzazione di eventi culturali, non possa mollare così la sua città.L'ADDIOPiccolo riassunto. A poco più di 24 ore dal suo insediamento, Conte ha dovuto incassare l'annuncio con cui Goldin rendeva noto a tutti l'intenzione di...