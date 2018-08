Gli stranieri vengono a curarsi in Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIVENEZIA In Veneto vengono a curarsi non solo tanti italiani che abitano in altre Regioni, ma pure parecchi stranieri. Perché - come dice con una punta di orgoglio l'assessore Luca Coletto - la sanità veneta «è buona, costa meno che altrove, fa attrazione». Il risultato è che il Veneto, per la mobilità internazionale, avrà 24 milioni di euro di compensazione positiva. Non solo: mai come quest'anno il Veneto ha avuto dallo Stato per la sanità così tanti soldi, ben 9 miliardi e mezzo di euro. E il fatto che a rimarcarlo siano un...