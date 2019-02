CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI STANZIAMENTIVENEZIA A metà febbraio il governo presenterà un piano da 9 miliardi contro il dissesto idrogeologico. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa: «I primi 2,6 miliardi, sui quali l'Ue ha concesso la flessibilità, serviranno per la gestione delle emergenze, affidata alla Protezione civile - spiega Costa - e altri 6,59 miliardi, al ritmo di 900 milioni a triennio, saranno gestiti dal ministero per la messa in sicurezza e per interventi strutturali, su impulso dei presidenti delle Regioni, con l'obiettivo di...