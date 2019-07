CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIVENEZIA La giunta regionale ha approvato ieri una delibera che propone di riallocare risorse finanziarie dalla legge speciale per Venezia, per un importo complessivo di 22,3 milioni di euro, per il recupero di siti inquinati. Si tratta di cifre derivanti dall'accertamento di economie (7 milioni) e da revoche di precedenti assegnazioni per interventi non realizzati (15,2 milioni). La proposta dovrà passare al vaglio del consiglio regionale.Verranno finanziati i seguenti interventi: smaltimento di rifiuti pericolosi e bonifica...