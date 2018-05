Gli infermieri sono in ferie Chiude un piano della Pediatria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Troppo pochi gli infermieri. E quelli che ci sono, devono coprire congedi matrimoniali, gravidanze, maternità, malattie e, in estate, andare anche a rimpiazzare chi si prende un periodo di sacrosanto riposo. Ma non bastano. Così, per la prima volta, deve chiudere (per tre mesi) un intero piano della palazzina di Pediatria dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova, la più grande e importante del Nordest. Ventotto posti letto di ricovero per area omogenea - ovvero riservati ai bambini con patologie cardiache e...