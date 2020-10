«Dobbiamo fare tutto quello che possiamo per salvare una stagione che sembra compromessa in partenza». Renzo Minella, presidente di Anef Veneto l'associazione degli imprenditori funiviari, esprime così le perplessità degli impiantisti sull'avvio della prossima stagione sciistica. Secondo i programmi sulle Dolomiti le prime piste dovrebbero aprire già a fine novembre. Però le incognite sono tante. Gli addetti ai lavori puntano su un protocollo predisposto insieme all'ente di normazione Uni, dal titolo: Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19 del comparto turistico Impianti di risalita. «Il documento è già stato condiviso dalla Conferenza Stato Regioni, ora sono state avviate le trattative col Governo spiega Minella -. Sulle problematiche sanitarie si dovrà invece esprimere il comitato tecnico scientifico che non dà risposte dall'oggi al domani. Avere il parere favorevole da entrambi gli enti sarebbe un passo avanti. Però tutto sarebbe vanificato se il Dpcm in vigore dopo il 24 novembre fermasse comunque l'attività degli impianti a fune». Intanto Dolomiti Superski ha avviato la campagna di vendita degli skipass, prevedendo per gli sciatori una sorta di paracadute se la stagione verrà interrotta da eventi legati alla pandemia o in caso di accertata positività al virus o di quarantena. Il consorzio - a cui aderiscono in Veneto Cortina, Arabba Marmolada, Ski Civetta, Falcade Passo San Pellegrino e la ski area Val Comelico - ha infatti ideato un sistema di garanzie in modo da assicurare fin da subito la trasparenza nei rimborsi per chi acquisterà le tessere stagionali o plurigiornaliere. A partire dal 15 dicembre e a cadenza quindicinale, la soglia di rimborso per gli skipass stagionali diminuisce, in relazione alla durata residua della stagione. A.Cip.

