PADOVA «Fare un'affermazione del genere significa non aver capito il progetto a cui sto lavorando». Arturo Lorenzoni, candidato presidente di quel centrosinistra a cui appartengono ovviamente anche il Pd e Stefano Artuso, è schietto e diretto. Subito dopo aver ricevuto il video elettorale di Artuso, l'ex vicesindaco di Padova gli ha scritto un messaggio per dirgli che si trattava di un errore. Senza se e senza ma. «Gli ho scritto subito per dirgli che quel messaggio non era molto bello ma lui non mi ha risposto - racconta Lorenzoni -, credo poi mi abbia fatto rispondere dai rappresentanti del partito perché sono molti gli esponenti del Pd che mi hanno cercato per dimostrarmi compattezza e sostegno».

Lorenzoni, in ogni caso, non ha gradito: «Non voglio fare polemiche perché so che devo essere superiore a queste cose, in questi mesi ne ho viste tante e non mi faccio certo spaventare. Ma quello che voglio ribadire è che io ho lavorato duramente ad un progetto fortemente alternativo a quello proposto dalla destra. Per questo credo sia impensabile un voto disgiunto. Il mio progetto è basato su valori e contenuti. Fare un intervento come quello significa non averne compreso la portata».

Sulla stessa linea la lista civica Il Veneto che vogliamo in appoggio a Lorenzoni:

«No al voto disgiunto, l'obiettivo è costruire un'alternativa a questa regione anche nei prossimi 5 anni. Abbiamo creduto fin dall'inizio nella candidatura di Arturo Lorenzoni. La richiesta che abbiamo raccolto in questi mesi è di costruire un progetto di lungo periodo, con una guida chiara e una squadra competente. Votare il Veneto che Vogliamo è votare Arturo Lorenzoni. La direzione è chiara: creare un progetto concreto e alternativo alle destre, alternativo a chi ha mal governato la nostra Regione negli ultimi 20 anni». Il video di Artuso ha creato parecchi malumori anche tra i civici.

