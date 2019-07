CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gli esami sono già finiti per il trevigiano Diego Bottacin. «Ho passato l'orale con 77/100, ora non mi resta che attendere la graduatoria, al netto delle sentenze», dice l'ex consigliere regionale ed ex sindaco di Mogliano Veneto, dove dopo quasi un quarto di secolo prestato alla politica è tornato ad insegnare alle scuole medie, di cui è pure vicepreside. «Da sei anni l'istituto è guidato da un reggente a scavalco con altre sedi, così ho voluto tentare il concorso per dirigente scolastico a tutti gli effetti», racconta il...