GLI AZZURRI PADOVA Un appello al governo gialloverde sugli interventi in materia

GLI AZZURRIPADOVA Un appello al governo gialloverde sugli interventi in materia di fisco e lavoro. Questa era la finalità della conferenza stampa, ma ieri è stato impossibile non riflettere, con i maggiorenti veneti di Forza Italia, anche sullo stato di salute del partito azzurro, dopo la doppia tornata elettorale che l'ha visto vincere se unito al resto del centrodestra. Salvo poi perdere quando i partiti hanno corso da soli. FACCE SCUREIl tutto alla luce di un coordinamento regionale andato in scena a Padova dove si raccontano facce scure...