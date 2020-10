GLI AVVISI

VENEZIA A.A.A. cercansi big manager per Palazzo Balbi. Ora che le elezioni sono state effettuate e che il riconfermato a furor di popolo governatore Luca Zaia ha nominato la giunta, in Regione Veneto c'è da mettere mano alla cosiddetta macchina. Per motivi del tutto naturali - il raggiungimento dell'età che consente di andare in pensione, il termine del proprio mandato o l'assunzione di incarichi in altri enti - molti vertici dell'amministrazione veneta sono andati o stanno andando via. E così la giunta si è attivata approvando una serie di delibere, pubblicate ieri sul Bur, per dare il via alle selezioni. Ma ci sono anche tante nomine politiche da decidere, quelle del cosiddette sottobosco, oggetto di trattative e compensazioni tra i partiti. Posti anche di tutto rilievo, come la direzione di Veneto Lavoro.

I MANAGER

Partiamo dai manager da sostituire. Prima di tutti Domenico Mantoan, il direttore generale della Sanità regionale che ha assunto l'incarico di direttore di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. «Gli auguro buon lavoro e colgo l'occasione per ringraziarlo per questi dieci anni - ha detto il governatore Zaia - Inizia un nuovo corso, non è facile sostituire Mantoan, soprattutto in questo periodo con il Covid». E sempre in tema di sanità, sono in scadenza anche i direttori generali delle Ulss. Possibile una proroga? Zaia non ha detto no: «Non escludo una proroga di uno, due o tre mesi, non vedo nessun problema a lavorare qualche mese in più con i miei direttori delle Ulss». Voci di palazzo non escludono che il posto di Mantoan possa essere temporaneamente affidato al direttore dell'Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben.

LE CASELLE

Altre caselle vacanti. Zaia cerca il nuovo Segretario generale della Programmazione, incarico che nella precedente legislatura era stato ricoperto prima da Luca Felletti (che dopo un anno si era dimesso) e poi da Ilaria Bramezza. La delibera 1439 dello scorso 26 ottobre precisa che si tratta della massima figura di vertice dell'articolazione amministrativa della giunta regionale e che l'incarico viene conferito su base fiduciaria anche tra esterni alla Regione. Di qui la pubblicazione di un avviso per dare modo agli interessati di manifestare la propria disponibilità. Ma può essere scelto anche chi non farà domanda. Sempre sul Bur sono state pubblicate le delibere 1440 e 1441 relative alla nomina del Segretario della giunta, visto che a fine anno Mario Caramel andrà in pensione, e di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, posto vacante da mesi dopo il pensionamento di Ezio Zanon e conferito al dirigente Franco Botteon come facente funzioni. Anche queste due nomine sono su base fiduciaria. Individuato, intanto, il personale - tutte riconferme - da assegnare alla segreteria del presidente e alla segreteria della Direzione del Presidente. Quest'ultima era retta da Fabio Gazzabin, pensionato pure lui e non ancora sostituito.

LE NOMINE

Con l'avviso numero 29 pubblicato sul Bur, sono state elencate le nomine che dovranno essere effettuate l'anno prossimo. Si va dai Cda delle Ater agli Enti Parco e agli Esu. Ma ci sono anche posti pesanti: il direttore di Veneto Lavoro, il Garante dei diritti della persona, il collegio sindacale di Veneto Sviluppo.

Alda Vanzan

