Gli atenei: «Il malato è grave ma la terapia non è giusta»

LE UNIVERSITÀPADOVA Si alza anche dagli Atenei la voce di contrarietà all'assunzione dei dottori, ma non specializzati, negli ospedali del Veneto. «Il malato è grave, ma la terapia è sbagliata», dicono con un'immagine tutta sanitaria Mario Plebani e Domenico De Leo, presidenti delle Scuole di Medicina e Chirurgia delle Università di Padova e Verona, a proposito della risposta alla carenza di camici bianchi. Perciò viene chiesto «un confronto immediato» con la Regione per impedire che le delibere di Ferragosto «si traducano in un...